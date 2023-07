Prende a schiaffi una ragazza a Posillipo, giovani intervengono per difenderla: il video sui social Un video mostra un ragazzo che prende a ceffoni una ragazza in via Orazio e poi si scaglia contro i giovani intervenuti; sulla vicenda sono in corso indagini.

A cura di Nico Falco

Due ragazzi che discutono animatamente davanti a un'automobile, a Posillipo, poi parte un primo ceffone. Forte, diretto al viso. E, poco dopo, ne arrivano altri, fino a quando lei non rientra nell'automobile, una Smart. Scena che è stata ripresa con un cellulare, presumibilmente da un turista straniero a giudicare dalle voci che si sentono in sottofondo, e che è finita sui social. Nel video si vedono anche alcuni ragazzi che intervengono e che prendono a calci l'automobile.

Il filmato dura poco più di tre minuti. All'arrivo degli altri il giovane esce nuovamente dal veicolo e si scaglia anche contro di loro, per poi rientrare in macchina e ripartire. Il tratto di strada ripreso è in via Orazio, sull'accaduto sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire e datare l'accaduto. Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato il video sui social: