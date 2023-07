Prende a calci e pugni i carabinieri che gli sequestrano l’auto: arrestato un 50enne L’episodio si è verificato a Maddaloni, nella provincia di Caserta: l’uomo stava circolando su una vettura già precedentemente sottoposta a fermo.

Nonostante la sua auto fosse già stata sottoposta a fermo amministrativo, la guidava tranquillamente, come se niente fosse. E, quando i carabinieri lo hanno fermato e gli hanno annunciato che gli avrebbero sequestrato il veicolo, ha dato in escandescenze e ha picchiato i militari: per questo, un uomo di 50 anni di Sant'Agata dei Goti (nella provincia di Benevento) è stato arrestato a Maddaloni, nel Casertano.

Nella serata di ieri, domenica 23 luglio, i carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando si sono imbattuti nel 50enne, alla guida di una Fiat Idea, e lo hanno fermato. Dal controllo operato sull'uomo e sull'automobile, i militari dell'Arma hanno scoperto che, sulla vettura, risultava un provvedimento di fermo amministrativo e, pertanto, hanno comunicato al 50enne che il veicolo sarebbe stato sequestrato.

L'uomo ha dapprima cominciato a insultare i carabinieri, poi è passato all'azione e li ha aggrediti, colpendoli con pugni e calci. Con non poca difficoltà, i militari lo hanno bloccato e arrestato: il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.