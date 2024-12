Precipita dal tetto di un capannone, operaio di 37 anni in prognosi riservata in ospedale

video suggerito

Un operaio di 37 anni è caduto dal tetto di un capannone a Giugliano in Campania: l'uomo è stato portato in ospedale in prognosi riservata, mentre sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale, assieme al personale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, competente per il territorio giuglianese, e personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. L'operaio è ora sotto stretta osservazione dei medici dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri in via Santa Maria a Cubito, presso il mercato ortofrutticolo: un operaio di 37 anni, originario e residente a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli, si trovava sul tetto di un capannone per conto di una ditta incaricata della riqualificazione dell'aera. Ma durante l'ispezione del tetto, per cause ancora da accertare, è precipitato da un'altezza di circa sei metri: sembrerebbe che un lucernario di plastica abbia ceduto sotto al suo peso, fanno sapere i militari d'Arma. L'operaio 37enne è stato subito subito soccorso da personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza e portato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri di Giugliano in Campania, assieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.