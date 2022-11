Precipita dal balcone di casa: muore una ragazza di 30 anni a Casoria Una ragazza di 30 anni è morta a Casoria dopo essere precipitata dal balcone di casa. Indagano le forze dell’ordine, nessuna ipotesi al momento è stata esclusa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una ragazza di 30 anni è morta a Casoria dopo essere precipitata dal balcone di casa, in via Carlo Poerio a Casoria, nell'hinterland napoletano. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda: sul posto sono arrivate le forze dell'ordine ed un'ambulanza del 118, che però non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso delle giovane: troppo gravi le ferite riportate dalla giovane nell'impatto con il suolo.

Nessuna ipotesi esclusa dagli inquirenti

La vicenda è al vaglio degli inquirenti: nessuna ipotesi è attualmente esclusa, dall'incidente al gesto volontario. Quel che è certo è che nella tarda mattinata di oggi, la giovane sia precipitata dal balcone della sua abitazione, schiantandosi al suolo. Le forze dell'ordine stanno vagliando tutte le ipotesi e sentendo familiari e amici della giovane. Non sarebbero stati ritrovati bigliettini o messaggi d'addio. I medici e i sanitari del 118, giunti in via Carlo Poerio a bordo di un'ambulanza, hanno potuto soltanto constatare il decesso della trentenne: l'impatto col suolo, dopo il volo di diversi metri, l'ha praticamente uccisa sul colpo.

Sconcerto e incredulità a Casoria

In tanti, sui social, si interrogano sulla vicenda: molteplici anche i messaggi di cordoglio in Rete per la giovane. A Casoria c'è incredulità per la vicenda: la trentenne era molto conosciuta in zona, e nessuno al momento riesce a darsi una risposta. Saranno gli inquirenti a cercare di dare una risposta ad una vicenda per adesso ancora avvolta nel mistero. Non è escluso che possa venire disposta l'autopsia sul corpo della trentenne, nel tentativo di fare ulteriore chiarezza sul tutto.