Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Licola, frazione del Comune di Pozzuoli, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: al culmine dell'ennesima lita, il 45enne ha accoltellato la ex moglie, dalla quale pretendeva ancora 30 euro come contributo per l'affitto, nonostante non vivessero più insieme. Questa mattina l'uomo, un cittadino tunisino, si è recato a casa della ex moglie, una 49enne di origine marocchina, con la quale è in fase di separazione da oltre un anno: al culmine dell'ennesima lite, il 45enne ha aggredito la donna, l'ha malmenata e poi, dopo aver afferrato un coltello da cucina, le ha sferrato un fendente, colpendola all'avambraccio, che la donna aveva alzato per cercare di difendersi.

Prima che sul posto arrivassero i carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga, mentre la donna si è recata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata medicata per una contusione a uno zigomo e per la coltellata ricevuta all'avambraccio: la 49enne è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. I militari dell'Arma della stazione di Licola, nel frattempo, si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore: nel tardo pomeriggio odierno, l'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove aveva fatto ritorno senza essere notato. Arrestato, il 45enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. La IV Sezione Fasce Deboli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha avviato ulteriori indagini per stabilire se la donna in passato possa essere stata vittima di altri episodi di violenza da parte dell'ex marito.