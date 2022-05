Ufficio Poste privato al Vomero, la denuncia: soldi incassati, bolletta non pagata Via Arenella, il caso delle Poste private. Scatta la denuncia ai carabinieri. “Sono tornato per chiedere spiegazioni in negozio, ma è sempre chiuso”

A cura di Pierluigi Frattasi

Paga la bolletta dell'energia elettrica in un negozio in strada con l'insegna “Poste” al Vomero. Insomma, una "Posta privata" di quelle che spuntano come funghi, non direttamente riferibile a Poste Italiane anche se un occhio poco attento può confondersi: stessi colori, grafica simile.

Dopo due mesi per l'utente arriva l'amara sorpresa: scopre che la bolletta non è stata pagata. È accaduto ad un residente della zona. L'uomo ha poi chiesto spiegazioni sia alle Poste Italiane che alla compagnia elettrica, ma del versamento fatto non c'è traccia. Così ha sporto denuncia ai carabinieri. E ci sarebbero anche altre segnalazioni simili.

Il caso delle Poste convenzionate al Vomero

L'esercizio commerciale fronte strada è al Vomero, nella zona di Antignano ed è lì da non più di un anno. Un'insegna gialla con il nome “Poste” in azzurro ben in rilievo e sotto la scritta “in collaborazione con Poste Italiane”. All'esterno, i cartelli indicano che è possibile effettuare i pagamenti di tutte le utenze, dagli F-24 al bollo auto, perfino il condominio, inviare pacchi e raccomandate anche all'estero in 24 ore. Una sorta di ufficio postale, magari col vantaggio di non dover fare la fila o prenotare.

La denuncia ai carabinieri

Sono questi i motivi che spingono uno degli abitanti della zona a servirsi dello sportello per pagare una bolletta dell'energia elettrica. Il 5 marzo, racconta nella denuncia, si reca presso l'esercizio commerciale per saldare la bolletta, paga e gli viene rilasciata anche una ricevuta dall'operatore. Due mesi dopo, però, gli arriva a casa la stessa bolletta che aveva già provveduto a pagare. Ma se ne accorge solo successivamente.

L'8 maggio scatta la prima sanzione per i morosi: viene ridotta la portata del contatore elettrico. L'anziano allora contatta servizio clienti della società dell'energia e l'operatore gli riferisce che l'abbassamento di corrente è dovuto al mancato pagamento riferito alla bolletta che aveva pagato presso l'esercizio commerciale. A quel punto cerca di chiedere spiegazioni presso lo sportello di quel negozio, ma, come scrive nell'esposto, risulta continuamente chiuso. Da qui, la denuncia presentata ai carabinieri della stazione Quattro Giornate al Vomero – denuncia che Fanpage.it ha potuto visionare – per capire cosa sia accaduto.

La doglianza, peraltro, non sarebbe nemmeno l'unica: nella zona ci sarebbero anche altri utenti a lamentare lo stesso problema, con storie davvero molto simili. Infine, il giallo: qualche giorno fa era comparso sul portoncino dell'ufficio un cartello con una accusa grave: «Oltre al caro bollette, anche chi truffa la povera gente. Vergognatevi». Il cartello è stato però prontamente rimosso da qualcuno.