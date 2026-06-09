Postamat distrutti con esplosivo nel Golfo di Policastro, Poste blocca i prelievi di notte

Poste Italiane ha deciso di inibire i prelievi dai Postamat nelle ore notturne nel Golfo di Policastro per i ripetuti furti con esplosivo; Agcom apre un fascicolo sui disservizi.

L’assalto al postamat di Bisaccia nel giugno 2025

Nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, gli Atm Postamat non erogano denaro contante di notte e nelle ore di minore affluenza: una scelta che "si inquadra in una logica di riduzione del danno", a seguito dei diversi furti effettuati con la tecnica dell'esplosivo nella zona. A precisare il motivo è Poste Italiane, in merito alla notizia dell'apertura di un fascicolo da parte di Agcom sui disservizi segnalati in quel territorio, con particolare riferimento proprio agli Atm Postama e ad alcuni servizi postali. La decisione ricalca quella che era stata già adottata nel settembre 2025 per otto comuni dell'Avellinese.

Nel procedimento, l'Agcom ha chiesto a Poste Italiane di fornire entro 15 giorni chiarimenti sulle criticità segnalate, tra cui limitazioni operative degli sportelli automatici, guasti tecnici ricorrenti e carenze di contanti. L'intervento segue una segnalazione formale presentata da Alberico Sorrentino, consigliere comunale di minoranza di San Giovanni a Piro. Tra i punti su cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni chiede riscontro ci sono le eventuali limitazioni orarie adottate, le misure di sicurezza in vigore, e la natura delle restrizioni, se sono temporanee o strutturali.

A stretto giro, Poste Italiane fa sapere che "tra il 2025 e il 2026 l'Azienda ha subito nella zona compresa tra le province di Salerno, Potenza e Cosenza 8 attacchi criminosi" con esplosivo e, quando un ordigno distrugge un ufficio postale, prosegue Poste Italiane, il ripristino può richiedere diverse settimane. Da qui, la decisione di inibire l'erogazione di denaro contante di notte e nelle ore di minore affluenza e di maggiore rischio, "con lo scopo di tutelare non unicamente il patrimonio aziendale ma quello dei clienti, oltre che la sicurezza e la serenità dei cittadini". Poste Italiane fa sapere inoltre di essere impegnata in un piano di potenziamento delle misure di sicurezza passiva che, una volta completato, consentirà di ripristinare il servizio Atm Postamat 24 ore su 24.