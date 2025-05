Possibile festa scudetto del Napoli, 27enne trovato con 1 chilo di botti illegali in auto: arrestato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Il Napoli potrebbe già questa sera, domenica 18 maggio, aggiudicarsi il quarto scudetto della sua storia. La città, la provincia e i tifosi tutti sono pronti a festeggiare, in alcuni casi anche troppo. È accaduto infatti che a Casola di Napoli, nella provincia partenopea, un 27enne sia stato arrestato poiché trovato in possesso di botti illegali. A mettergli le manette intorno ai polsi sono stati i carabinieri che, in città e in tutta la provincia hanno intensificato i controlli proprio in vista di eventuali festeggiamenti che potrebbero esplodere nella serata odierna e nei prossimi giorni.

Nella fattispecie, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato P.C., 27enne già noto alle forze dell'ordine, intercettato mentre era alla guida della sua automobile. Sottoposto a controllo, il 27enne è stato trovato in possesso di due bombe cosiddette "cipolle", del peso di 500 grammi ciascuna; i botti, sebbene ancora da incartare, avevano già un potenziale esplosivo micidiale.

Sul posto sono pertanto intervenuti anche gli artificieri dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno sequestrato i botti illegali, del peso complessivo di 1 chilo. Il 27enne, al termine del controllo, è stato arrestato; è ora in attesa di giudizio.