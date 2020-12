Si stava fingendo un rider, con la borsa termina sulle spalle sperava di non dare nell'occhio. Quando le forze dell'ordine lo hanno fermato, però, non solo hanno scoperto che invece del cibo stava consegnando sigarette di contrabbando, ma anche che era positivo Covid: a finire denunciato un 18enne napoletano, sorpreso dalla Polizia di Stato durante un controllo del territorio nella zona dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli.

Il ragazzo è incappato nella pattuglia del commissariato Montecalvario in vico Conte di Mola; era su uno scooter, aveva con sé la classica borsa termica che viene utilizzata dai rider per consegnare cibi e bevande pronti. Una tecnica per mimetizzarsi che però le forze dell'ordine hanno già scoperto in numerose occasioni: sono diversi ormai i finti rider che sono stati trovati con gli zaini pieni di sigarette, come in questo caso, ma anche di droga. Gli agenti hanno imposto l'alt, il ragazzo ha cercato di scappare ma la sua fuga è durata pochi metri: inseguito, è stato subito bloccato.

I poliziotti hanno ispezionato lo zaino e hanno scoperto che di cibo non c'era traccia: c'erano, invece, 250 pacchetti di sigarette, 25 stecche, per un totale di tre chili e mezzo di sigarette di contrabbando; probabilmente il giovane stava spostando la merce da un deposito verso qualche bancarella dove sarebbe stata venduta. Il 18enne è stato sanzionato per contrabbando ma, approfondendo i controlli sulle sue generalità, gli agenti hanno anche scoperto che in strada non avrebbe proprio potuto starci: era risultato positivo al coronavirus e quindi sottoposto al regime di isolamento domiciliare, motivo per cui è stato anche denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.