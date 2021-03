Positivo al Coronavirus Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, nella provincia di Napoli: ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook ufficiale, è stato proprio il primo cittadino. Insieme al sindaco, è risultato positivo anche il presidente del Consiglio Comunale di Pompei, Giuseppe La Marca. "Ringrazio i cittadini per i tanti messaggi di pronta guarigione che mi hanno inviato. Desidero tranquillizzare tutti sul mio stato di salute. Sto bene e vi ringrazio ancora per l’affetto che mi avete dimostrato" ha detto il sindaco Lo Sapio che, nonostante l'isolamento domiciliare, da remoto, continua a lavorare.

"Da un anno a questa parte – ha detto ancora il primo cittadino di Pompei – il mondo interno sta fronteggiando questa epidemia con caparbietà senza arrestare, laddove possibile, la propria vita lavorativa o delegando ad altri le proprie responsabilità. Ciò che è cambiato è il modo di lavorare, ma i tanti strumenti che abbiamo imparato a conoscere in questo anno ci consentono di continuare a lavorare come se niente fosse. Il benessere della città di Pompei è sempre al primo posto nelle mie azioni quotidiane e continuerò a lavorare per l’interesse collettivo anche durante il mio periodo di quarantena domiciliare".

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha poi concluso il suo intervento rivolgendo un appello alla cittadinanza, affinché rispetti sempre le norme anti-contagio: "Chiedo ancora una volta ai cittadini di mantenere un comportamento virtuoso, di indossare sempre le mascherine e uscire solo in casi di reali necessità. Nel frattempo, farò tutto quanto in mio potere per poter accelerare l’inizio della campagna di vaccinazione e tutelare la salute di tutti i miei concittadini".