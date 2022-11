Trasporto pubblico a Napoli

Posillipo, via Manzoni chiusa per frana e alberi pericolanti dopo maltempo: lavori per una settimana I lavori dell’Abc potrebbero essere ultimati venerdì. Ma ci sono da mettere in sicurezza tre alberi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Manzoni a Posillipo chiusa per rischio crollo di alberi e per frane dopo il maltempo almeno fino a venerdì. Una amara sorpresa per gli abitanti del Vomero e di Posillipo che stanno scontando grosse difficoltà per raggiungere il centro cittadino. La strada è stata interamente transennata. Al lavoro ci sono i tecnici e gli operai della Protezione Civile, dell'Abc, l'acquedotto di Napoli, e della Napoli Servizi. Secondo le prime informazioni, ci sono da mettere in sicurezza tre alberi pericolanti. "La previsione per i lavori di ABC – spiega l'ingegner Pasquale Speranza, Capo della Direzione Tecnica di ABC, a Fanpage.it – è entro venerdì. Ma la riapertura della strada è di competenza del Comune". I tempi di riapertura, quindi, potrebbero essere anche più lunghi e arrivare alla prossima settimana.

Via Manzoni chiusa, deviati i bus

A causa della chiusura di via Manzoni per dissesti l'Anm è stata costretta a deviare il percorso di diverse linee bus. Le Linee Bus C31 e C21: per la chiusura del tratto di strada tra via Manzoni (civico 304) e via Petrarca, sono temporaneamente deviate. La linea C31 attesta e limita la corsa a Torre Ranieri, altezza fermata 2251. Mentre la linea C21 non raggiunge Capo Posillipo ma limita la corsa alla rotatoria via Manzoni- via Petrarca.

Disagi da questa mattina anche nella zona di San Ferdinando, a causa dei lavori dell'Abc in via Santa Caterina da Siena, che dovrebbero durare almeno due settimane. L'azienda dell'acqua pubblica ha spiegato che non ci saranno comunque interruzioni idriche. Sempre nella stessa zona sono chiuse anche le scale di Santa Caterina.