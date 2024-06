video suggerito

“Portatemi in carcere”: è ai domiciliari ma non sopporta il nonno, 28enne evade e si fa arrestare Accade a Varcaturo: il giovane ha manifestato ai carabinieri la sua volontà di andare in carcere per incompatibilità con il nonno. Qualche minuto dopo, il 28enne è evaso dai domiciliari ed è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha manifestato ai carabinieri la sua volontà di andare in carcere perché, ristretto ai domiciliari in compagnia del nonno, non sopportava più quella convivenza forzata. Poco dopo, pur di farsi arrestare, è evaso ed è stato accontentato: a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, un giovane di 28 anni è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e portato in carcere.

Nella notte appena trascorsa i carabinieri della stazione di Varcaturo sono stati impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, nel quale hanno controllato anche le persone sottoposte a misure restrittive. Così, i militari dell'Arma hanno bussato alla porta del 28enne, sottoposto come detto agli arresti domiciliari. Quando ha visto i carabinieri, il giovane ha colto l'occasione per lamentarsi: "Voglio andare via, portatemi in carcere". E ai militari ha poi spiegato: "Non sopporto più mio nonno, è troppo pesante". A quel punto, i carabinieri hanno spiegato al giovane che non poteva scegliere e sono andati via.

Qualcosa, però, continuava a tormentare la pattuglia dei carabinieri che, cinque minuti dopo essersi accomiatati, sono tornati all'abitazione del 28enne e lo hanno trovato in strada; in casa una valigia già pronta, segno che l'evasione era stata premeditata. I militari non hanno potuto fare altro che arrestare il giovane, che è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.