"Portate via papà, picchia sempre la mamma": bambino grida alla finestra e fa arrestare il padre violento Un bambino di 12 anni ha richiamato l'attenzione di una pattuglia mentre il padre stava picchiando la madre: l'uomo, 50 anni, è stato arrestato. È successo a Lacco Ameno, Casamicciola (Napoli)

“Portate via papà, picchia sempre mia mamma. Aiutatemi, per favore”. E così, affacciandosi alla finestra per chiedere aiuto, un bambino di 12 anni ha fatto arrestare il padre violento.

La vicenda accade a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia a Casamicciola (Napoli). Mentre i tantissimi turisti si godono le meritate ferie, in un appartamento si sta consumando per l'ennesima volta una triste storia familiare. Manca poco alle 21 e un 50enne originario dello Sri Lanka sta tornando a casa ubriaco. Beve spesso, racconterà la moglie, e quando lo fa è sempre aggressivo, soprattutto nei confronti della consorte.

Quella sera il 50enne, dopo aver picchiato la moglie, minaccia di bruciare i permessi di soggiorno dei familiari. Quando quest'ultimo cerca di nascondere i documenti, l'uomo lo prende, lo afferra, lo strattona fino a strappargli il pigiama, colpendolo con una scarica di pugni in testa.

La donna, disperata, interviene e si frappone tra i due, ricevendo un fortissimo calcio all’addome. È in questo momento che il bambino si affaccia alla finestra e urla chiedendo aiuto, subito sentito da alcuni vigili urbani in zona.

Gli agenti allertano immediatamente la centrale operativa dei Carabinieri, e la gazzella raggiunge in pochi minuti l’abitazione. Il 50enne viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Poggioreale, mentre madre e figlio sono stati trasferiti nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. La prognosi parla di 5 giorni per le lesioni subìte ma il 12enne resta ricoverato e in osservazione in via precauzionale: sono stati tanti i pugni presi in testa dal minorenne, e per questo motivo i medici preferiscono aspettare.