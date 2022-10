Porta Nolana, aggredisce il poliziotto e lo scaraventa a terra: non voleva essere controllato L’uomo, un 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Non vuole essere controllato dai poliziotti, così aggredisce un agente e lo scaraventa a terra. Solo con difficoltà gli uomini delle forze dell'ordine riescono poi a bloccarlo e ad arrestarlo. È accaduto ieri pomeriggio, in via Santi Quaranta, angolo via Lavinaio, nella zona di Porta Nolana a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno iniziato a controllare due persone che sostavano con fare sospetto nella strada.

Spinge il poliziotto e lo getta a terra: arrestato

Uno di questi, durante le fasi dell’identificazione, ha dato in escandescenze inveendo contro un operatore per poi spingerlo facendolo rovinare al suolo, ma gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Il 48enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Arrestato spacciatore a Porta Nolana

Stamattina, invece, i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina , sempre nella zona di Porta Nolana, hanno notato un ragazzo camminare a piedi che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 41 involucri e due buste contenenti complessivamente 124 grammi di marijuana e 790 euro. Un 24enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.