video suggerito

Omicidio a Napoli, vittima 43enne, agguato a colpi d’arma da fuoco Villa Betania, uomo in condizioni disperate arriva in ospedale, muore poco dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Poco dopo le ore 17 di oggi, sabato 19 ottobre, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso della clinica Villa Betania per la segnalazione di un uomo ferito.

Si tratta di un 43enne, morto poco dopo il ricovero. Sarebbe stato attinto da colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica e luogo della sparatoria. Non si esclude – riferiscono gli inquirenti – sia accaduto nel quartiere Ponticelli, zona Est di Napoli.