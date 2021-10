Ponte di Ognissanti 2021, a Napoli tutto esaurito in Bed and breakfast e case vacanze Tutto esaurito in bed&breakfast e case vacanze a Napoli per il ponte dei Santi: a renderlo noto è l’osservatorio Abbac. Un risultato importante che segna il ritorno in massa dei turisti nel capoluogo partenopeo, di cui godranno anche ristoranti, bar e musei della città. «A Napoli – spiega Agostino Ingenito, presidente dell’osservatorio – sarà difficile trovare un alloggio in questo fine settimana».

A cura di Federica Grieco

Con il ponte di Ognissanti, i turisti tornando a popolare Napoli. In occasione del fine settimana che va da sabato 30 ottobre a lunedì 1° settembre, giorno rosso sul calendario, in cui si celebra la festa di tutti i Santi, nel capoluogo partenopeo si registra il tutto esaurito per bed&breakfast e case vacanze. È quanto emerge non soltanto dai maggiori portali internazionali di prenotazione, ma anche dall'osservatorio Abbac (Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanze) attraverso cui gli operatori ricettivi extralberghieri hanno emesso un bollettino sulle prenotazioni già effettuate dai clienti.

Si tratta di un risultato importante, che segna una ripresa del turismo, uno dei settori cardine per una città come Napoli, dopo questi due anni di pandemia e ripetuti lockdown, che hanno messo in ginocchio il settore. Del ritorno dei turisti nel capoluogo partenopeo ne beneficeranno, non soltanto per questo tipo di strutture, ma anche per ristoranti, bar e musei della città.

Trend positivo anche nel resto della Campania e d'Italia

Ma è tutta la Campania ad registrare questo trend positivo. Ci sono, infatti, anche ottime aspettative per le classiche mete turistiche come le isole, Ischia, Capri e Procida, la Penisola Sorrentino e la Costiera Amalfitana, oltre che per Salerno e le zone dell'entroterra campano. Dati in linea con quelli del resto d'Italia, come segnalato dall'Abbac, con un ritorno dell'interesse nei confronti delle città d'arte.

Leggi anche Chi ha perso alle Elezioni Comunali a Napoli 2021 e non è stato eletto

«A Napoli – spiega Agostino Ingenito, presidente dell'osservatorio – sarà difficile trovare un alloggio in questo fine settimana, ma va bene ovunque, segno di una volontà degli italiani, ma anche degli stranieri, di riscoprire i nostri territori. L'ausipicio è che gli enti locali comprendano la necessità di garantire servizi e lavorare in sinergia con noi operatori.».