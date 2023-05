Ponte del 2 Giugno e l’ultima partita del Napoli: servirà un nuovo piano sicurezza in città

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli avrà bisogno di un nuovo piano sicurezza e piano traffico per gestire l'afflusso turistico del Ponte del 2 giugno concomitante con l'ultima partita del Napoli campione d'Italia che si giocherà in città il 4 giugno (o forse il 3 per motivi di ordine pubblico).

Che il comitato ordine e sicurezza si debba nuovamente riunire in prefettura tra qualche settimana per stabilire il dafarsi è ormai certo: all'ombra del Vesuvio per i primi giorni di giugno (il 2 giugno 2023 è Festa della Repubblica e cade di venerdì) si prevede un afflusso record di turisti; secondo i più recenti dati del colosso di prenotazioni online Booking.com, la meta in Italia preferita dagli italiani sarà proprio la città partenopea, seguita da Rimini, Roma. Verona e Firenze. Si ricreerebbero quindi le condizioni dell'altro ponte, quello del 1 maggio, con un match di campionato e un afflusso monstre di visitatori in città.

In questa specifica occasione si tratterebbe dell'ultima partita di campionato: di solito in questo caso la squadra vincitrice viene premiata dalla Lega Serie A e i giocatori e il team festeggiano sul bus scoperto in giro per la città. Accadrà anche a Napoli? E ancora: si è parlato molto di una festa scudetto "istituzionale" in piazza Plebiscito ma a numero chiuso, con diretta tv Rai (o network privato, le trattative sono in corso) e la presenza di vari artisti partenopei, comici e cantanti. Ci sarà davvero? Solo nei prossimi giorni capiremo come Aurelio De Laurentiis si vorrà orientare. Una cosa è certa: difficile nel giorno del match saranno presi altri provvedimenti di blocco del traffico veicolare e proroga degli orari per i trasporti pubblici