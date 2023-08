Pompei batte Colosseo: è il sito più visitato d’Italia nell’iniziativa Domenica al Museo Pompei batte il Colosseo: il parco archeologico ha superato i 25mila visitatori nell’iniziativa Domenica al Museo, staccando l’Anfiteatro Flavio di Roma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Scabec / FB

Il Parco Archeologico di Pompei batte il Parco Archeologico del Colosseo: 25.315 a 19.800 il "punteggio" finale, certificato dal Ministero della Cultura. Si tratta dei visitatori registrati nei due parchi nella giornata di domenica 6 agosto, nell'ambito dell'iniziativa "Domenica al Museo".

La Campania si prende anche il terzo posto, con la Reggia di Caserta che ha fatto registrare 12.389 visitatori, arrivando davanti agli Uffizi di Firenze, poco sotto i 10mila visitatori. Nella top ten c'è anche il Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli mentre a seguire ci sono il Parco Archeologico di Ercolano e tutti i maggiori siti campani.

I dati sono quelli del Ministero della Cultura, con il ministro Gennaro Sangiuliano che ha parlato di "un altro successo per l'iniziativa Domenica al Museo, le numerose presenze nei siti culturali dimostrano ancora una volta il forte legame dei visitatori con il nostro immenso patrimonio. Questo appuntamento mensile", ha aggiunto Sangiuliano, "rappresenta una splendida occasione per rendere accessibile la cultura a tutti, incoraggiando i cittadini e i turisti a scoprire e apprezzare le ricchezze italiane. Continuare a promuovere queste iniziative è fondamentale per la salvaguardia delle nostre bellezze e stimolare l'interesse e la consapevolezza riguardo alla nostra identità culturale. Al personale impegnato in queste ore va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto".