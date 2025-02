Video di

Pomigliano d’Arco, cavallo trainato da un’auto nel traffico: il video finisce in Rete Sgomento a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, dove un equino è stato immortalato mentre veniva portato a spasso da un’automobile per le strade cittadine. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cavallo "trainato" tra le strade di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, da un'automobile. Le immagini, girate da alcuni automobilisti ed inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno fatto immediatamente il giro della rete. Il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, ha subito commentato che "la targa dell'automobile utilizzata è ben visibile e ci auguriamo che le autorità competenti intervengano immediatamente per identificare e punire severamente il responsabile".

Il video, che mostra il cavallo trainato da qualcuno all'interno dell'automobile che ad un certo punto passa anche davanti al cimitero, è diventato immediatamente virale, e ricorda quello di qualche giorno fa, quando un cane veniva trascinato al guinzaglio al bordo di uno scooter. Un fenomeno, purtroppo, particolarmente diffuso ma che di certo non giova agli animali stessi, oltre a tutti i rischi che ne conseguono. In tanti, in Rete, si sono scatenati nei commenti puntando il dito contro questa "pratica" diffusa soprattutto nell'hinterland partenopeo e che spesso vede coinvolti proprio cani e cavalli.