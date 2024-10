Video di

Polli e conigli morti tra le fiamme nell’incendio di un deposito agricolo di Altavilla Irpina Un incendio nella notte in un deposito agricolo di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino: le fiamme hanno ucciso diversi polli e conigli al suo interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fumo che si è sollevato dal deposito agricolo durante l'incendio

Un incendio nella notte ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, ha colpito un deposito agricolo al cui interno vi erano anche polli e conigli: purtroppo, molti animali sono morti tra le fiamme, nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in via Belvedere, nella zona periferica cittadina. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incendio, con i rilievi affidati ai carabinieri del posto.

I vigili del fuoco di Avellino al lavoro per domare le fiamme nel deposito agricolo

Le fiamme sono scoppiate nella tarda serata di ieri, avvolgendo in poco tempo il deposito agricolo con all'interno attrezzatura varia con pollame e conigli. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, formata da muratura e lamiere, ma purtroppo per molti animali non c'è stato nulla da fare e sono stati trovati morti. Le fiamme hanno anche danneggiato un cavo dell'energia elettrica che passava al di sopra del deposito, facendo così saltare la corrente all'intero isolato. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Enel per il ripristino una volta domate le fiamme. Le indagini e i rilievi sono state affidate ai carabinieri del posto, giunti per coordinare il tutto e chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'incendio.