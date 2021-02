Pattugliamenti costanti sulle strade, ma anche progetti per la sicurezza in viaggio e, con l'esplosione della pandemia, i servizi mirati per il rispetto delle norme anti contagio e, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, anche quelli di scorta e distribuzione dei vaccini anti Covid-19. Nell'anno appena trascorso la Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, ha affiancato alle mansioni ordinarie quelle dettate dall'emergenza, garantendo il controllo sul trasporto su gomma, che resta il sistema più diffuso per lo scambio nazionale e internazionale di merci oltre che per gli spostamenti delle persone.

Il Compartimento "Campania – Basilicata", con due centrali operative autostradali, 9 sottosezioni stradali, 10 distaccamenti e 2 posti stagionali, opera in due regioni con 730 pattuglie settimanali e vigila su una tratta di oltre 500 km suddivisi in autostrade, strade statali e provinciali. Dai dati del 2020 emerge una diminuzione degli incidenti stradali, dovuta per lo più alla ridotta circolazione stradale; gli incidenti sono stati 2.340, di questi 18 con esito mortale, 800 con feriti e 1.522 con danni solo a cose; le persone soccorse nel 2020 sono state 9.469.

Di contro, nei 12 mesi sono state elevate 96.471 contravvenzioni e sono stati controllati complessivamente 172863 persone e 152493 veicoli; sono state ritirate 1.689 patenti di guida e decurtati 103.169 punti, i veicoli sequestrati sono stati 2.570 e 1.619 quelli sottoposti a fermo amministrativo. Sono 28 le persone arrestate o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria nel corso dei controlli, 922 quelle che sono state denunciate a piede libero. Sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale del compartimento Campania – Basilicata ha preso parte al progetto Icaro e con Roadpol partecipa ad una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.