Pizza Village a Napoli 2023, il programma completo: ospiti, cantanti e orari alla Mostra d’Oltremare Dal 16 al 25 giugno 2023 si svolge la 11esima edizione del Pizza Village, che quest’anno trasloca dal Lungomare alla Mostra d’Oltremare. Programma ricco di eventi, con la partecipazione di tanti artisti.

A cura di Valerio Papadia

Anche per questo 2023 torna il Napoli Pizza Village, giunto alla sua 11esima edizione: la manifestazione, che come si evince dal nome, è dedicata alla pizza, si svolge dal 16 al 25 giugno. In occasione di questa edizione, il Napoli Pizza Village cambia location; sarebbe meglio dire, in realtà, che ritorna alle origini, visto che si sposta dal Lungomare cittadino alla Mostra d'Oltremare, il polo fieristico di Fuorigrotta nel quale la kermesse ha esordito.

Una settimana ricca di eventi quella prevista per il Napoli Pizza Village alla Mostra d'Oltremare, dal momento che saranno presenti non soltanto numerosi ospiti, che daranno vita a talk e dibattiti sulla pizza, ma anche tanti artisti e cantanti, tra cui Gigi D'Alessio. Un programma molto ricco, insomma, che è possibile consultare nella sua interezza sul sito della manifestazione; protagonista, ovviamente, la pizza, con la presenza di 34 pizzerie, ognuna con il proprio stand e il proprio forno. I biglietti per partecipare alla kermesse si possono acquistare online oppure direttamente al botteghino della Mostra d'Oltremare.

I cantanti e gli ospiti: il programma del Pizza Village 2023

Come detto, un programma ricco di eventi quello dell'undicesima edizione del Napoli Pizza Village. Tanto spazio alla musica, con artisti che si esibiranno ogni sera sul palco principale: ecco, di seguito, i cantanti più attesi.

Venerdì 16 giugno

Gigi D'Alessio

Alfa

Rosario Miraggio

Tommaso Primo

Pepp Oh

Sabato 17 giugno

Angelina Mango

Wax

Tullio De Piscopo

Hall Quartier

Peppe Socks

Domenica 18 giugno

The Kolors

Ospite a sorpresa

Daniele Decibel Bellini

Daniele Sepe

Emiliana Cantone

Jovine

Rico Fimiano

Andrea Tartaglia

Veronica Simioli

Lunedì 19 giugno

Mr. Rain

Sangiovanni

Mv Killa

Peppe Iodice

Blu Staff

Blair

Queen of Bulsara

Michele Selillo

Martedì 20 giugno

Sophie and the Giants

Claude

Gigi Finizio

Mixed by Erry

Mr. Hyde

Neves

Mercoledì 21 giugno

Aiello

LDA

Aka7even

Gianluca Capozzi

Lele Blade

Enzo Dong

Federico Di Napoli

The Big Napoli | Enzo Di Domenico

Giovedì 22 giugno

Boro Boro

Ospite a sorpresa

The Big Napoli | Natale Galletta

Mavi

Geelo

Moderup

Gaiè

Venerdì 23 giugno

Orietta Berti

Fabio Rovazzi

Andrea Sannino

Yung Snapp

Plug

Voga

J Lord

The Big Napoli | Giardino dei semplici

Ernesto Dolvi Sax Show

Sabato 24 giugno

Francesco Gabbani

Leo Gassmann

Gabriele Esposito

Extrapolo

Renato Biancardi

Compagnia Soleluna

Rock Folk Show

Vesuviano

Stre

Domenica 25 giugno

LP

Clementino

Franco Ricciardi

Coco

Roberto Colella per Federico Salvatore

Samurai Jay

The Big Napoli | Mauro Nardi

Vale Lambo

Roberto Lama

​I biglietti per il Pizza Village a Napoli

Come già anticipato precedentemente, è possibile acquistare i biglietti per il Napoli Pizza Village sia online sul sito della manifestazione, oppure in loco, alle biglietterie poste agli ingressi di viale Kennedy, via Terracina e piazzale Tecchio. Per il Pizza Village sono due le tipologie di biglietti:

Ticket Menù, 15 euro: oltre all'ingresso, dà diritto a una pizza a scelta, a una bibita, a un dolce e al caffè;

Ticket Consumazione, 10 euro: con questo biglietto si potrà accedere alla manifestazione e si potrà scegliere se consumare una bibita, un dolce o un caffè.

L'ingresso è invece gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Le pizzerie che partecipano al Pizza Village 2023

Sono 34 invece, come detto, le pizzerie che prenderanno parte al Napoli Pizza Village e offriranno, oltre alla margherita e alla marinara, anche una pizza speciale ciascuna. Ecco l'elenco completo delle pizzerie: