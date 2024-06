video suggerito

Pizza Village 2024: gli ospiti, il programma e i biglietti alla Mostra d'Oltremare Dal 14 al 23 giugno 2024, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, torna il Pizza Village, manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione: l'ingresso è gratuito. Tanti gli ospiti, tra cantanti e altri artisti, che parteciperanno all'evento.

A cura di Valerio Papadia

Manca davvero poco al ritorno di una delle manifestazioni più amate a Napoli, da cittadini e turisti: il Pizza Village. La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, si svolgerà anche in questo 2024, così come era accaduto lo scorso anno, alla Mostra d'Oltremare, dal 14 al 23 giugno: l'ingresso all'evento è gratuito, mentre chi vuole consumare può acquistare un ticket e gustare una pizza in uno dei 27 stand presenti.

Il programma è molto ricco e, nei dieci giorni dell'evento, sono tanti i cantanti e, in generale, gli artisti che alla sera si esibiranno sul palco allestito nel complesso fieristico di Fuorigrotta: Geolier, Gigi D'Alessio, The Kolors, Francesco Gabbani, Clementino, solo per citarne alcuni.

I cantanti e gli ospiti: il programma del Pizza Village 2024

Il Pizza Village racchiude, nel suo programma, tanti eventi, da laboratori a talk, tutti incentrati, naturalmente, sul mondo pizza. Gli eventi più attesi, però, sono quelli musicali che si svolgeranno di sera, sul palco all'aperto, a partire dalle 21. Ecco, di seguito, tutti gli ospiti che si esibiranno.

Venerdì 14 giugno

Francesco Gabbani

Coma Cose

Sabato 15 giugno

The Kolors

Domenica 16 giugno

Rocco Hunt

LDA

Lunedì 17 giugno

Noemi

Rhove

Martedì 18 giugno

Geolier

La Rappresentante di Lista

Mercoledì 19 giugno

Boomdabash

Coco

Giovedì 20 giugno

BigMama

Clara

Venerdì 21 giugno

Clementino

Ciccio Merolla

Sabato 22 giugno

Gigi D'Alessio

Domenica 23 giugno

Petit

SLF

Gaia

I biglietti per il Pizza Village a Napoli

Come detto, l'ingresso al Pizza Village 2024 sarà gratuito, senza obbligo di consumazione: chiunque può entrare alla Mostra d'Oltremare e godersi la manifestazione. Per coloro che, invece, volessero gustare una pizza in uno degli stand dei 27 locali presenti, è stato previsto un ticket menù da 15 euro che comprende una pizza, una bibita, caffè e dolce.

Le pizzerie che partecipano al Pizza Village 2024

Sono 27, come già accennato, le pizzerie che saranno presenti con uno stand al PLucizza Village 2024. Ogni pizzeria preparerà le classiche margherita e marinara, oltre a una pizza speciale; ecco, di seguito, l'elenco dei locali, dei rispettivi pizzaioli e delle pizze speciali:

Anema & Pizza – Luca Piscopo: Cacio e Pepe

Angillotti – Roberto Angillotti: Nerano a modo nostro

Antica Pizzeria da Gennaro – Fabio Cristiano: La Messicana

Castellano le pizze di Luca – Luca Castellano: Rutiello Nerano

Da Mario – Mario Camardella: Da Mario

Diametro 3.0 – Antonio Tancredi: Scarpariello 3.0

Donna Carmela fratelli De Lucia – Pasquale De Lucia: Frenki

Donna Sofia ai Tribunali – Sergio dell'Annunziata: Carrettiera moderna

Errico Porzio – Errico Porzio: Poker estiva

Farinati pizza and more – Renato Ruggiero: Sole d'estate

Ferdinando Simeoli – Ferdinando Simeoli: Fioru

Fresco – Vincenzo Signoriello: Pizza tricolore

Giacomo Garau olio e basilico – Giacomo Garau: Margherita secondo Giacomo

Gino e Toto Sorbillo – Gino e Toto Sorbillo: Nonna Carolina

Gruppo Amoriello – Marco Amoriello: Guappoesotic gluten free

I Damiano pizza concept – Pasquale Damiano: Raggio di sole

Il Monfortino – Francesco Di Ceglie: Fior di zucca

L'Antica Pizzeria da Michele – Antonio Falco: Hot summer

La Campagnola dei fratelli Grossi – Ciro Grossi: Tarallosa

Lucignolo Bella Pizza – Pino Celio: Pizza ad art

MaryRose – Jessica De Vivo: Mezza luna fresca

Pizzeria Marotta – Giovanni Riverso: Zio Totore

Pizzeria Maruzzella – Giuseppe Terracciano: La Ciurilla

Pizzeria Salvo – Salvatore Salvo: Parmigianissima

Re Pazzo Pizza & Sfizi – Roberto Esposito: Ass ‘e mazz

Salvatore Zombino – Salvatore Zombino: Rucolino

Vincenzo Capuano – Vincenzo Capuano: Scala reale di mortadella e pistacchio