“Pistoletto rifarà la Venere degli Stracci per Napoli, ma sarà diversa” l’annuncio di Manfredi Il sindaco Manfredi: “L’arte risente di quello che è successo. L’opera sarà diversa”. La nuova scultura avrà comunque gli stracci e sarà in piazza Municipio.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Michelangelo Pistoletto sta elaborando la sua idea per realizzare di nuovo la Venere degli Stracci, anche se non sarà uguale. Va tenuto conto di quello che è successo. Tutto quello che accade lascia una traccia". A parlare è il sindaco Gaetano Manfredi, che ha confermato che l'opera, installata in piazza Municipio a Napoli lo scorso 28 giugno e distrutta da un incendio doloso il 12 luglio successivo, sarà ricostruita dallo scultore, tra i maestri dell'arte povera contemporanea, ma che non sarà uguale alla precedente versione. La Venere di Pistoletto, a quanto apprende Fanpage.it, sarà sempre installata in piazza Municipio e avrà gli stracci.

Manfredi: "L'arte risente di quello che succede"

"Si tratta di un momento di trasformazione – argomenta il primo cittadino – Anche questo è un percorso. Non dobbiamo avere paura della diversità. Dobbiamo avere paura della violenza ma non negarla, va capita. Anche questa esperienza può essere molto utile per tutti noi per capire qual è la difficoltà della nostra società. Michelangelo Pistoletto sta ideando una nuova opera. L'artista in sostanza rifarà l'opera, anche se non sarà uguale a quella di prima". Il sindaco, insomma, ha deciso di lasciare a Pistoletto la libertà artistica di ricreare l'opera. Slegandosi, quindi, anche dal bando pubblico e dalle precedenti versioni. Come massima espressione della libera creatività.

"Napoli città attrattiva, ma va preservata da troppo turismo"

Il sindaco è intervenuto anche sul grande afflusso turistico che si sta registrando in questi mesi a Napoli: