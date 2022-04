Pistola in faccia durante una lite. Ma non erano revolver, solo due maxi accendini Tre ragazzi hanno minacciato un uomo con due pistole durante un diverbio a Torre Annunziata; rintracciati dai carabinieri, i revolver si sono rivelati degli accendini.

A cura di Nico Falco

Un litigio davanti ad un bar tra un uomo e tre ragazzi, due dei giovani che tirano fuori le pistole, minacciano di fare fuoco ma poi vanno via. Scena da tragedia sfiorata, che ha fatto scattare immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine, ma in questo caso con un colpo di scena imprevisto: quando i carabinieri e i poliziotti rintracciato i tre e riescono a bloccarli dopo una colluttazione, si rendono conto che quelle armi non avrebbero mai potuto sparare. Che si trattava, in realtà, di semplici accendini.

È successo a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, a rimediare una denuncia (oltre al sequestro degli accendini-pistola) tre giovani del posto; hanno tra i 22 e i 19 anni, sono tutti incensurati. I tre, hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, hanno litigato davanti a un bar con un avventore e lo hanno minacciato, per poi allontanarsi a bordo di un'auto di grossa cilindrata. La vittima, che si era trovata con due pistole puntate sulla faccia e nella concitazione del momento le aveva prese per armi originali, ha chiesto aiuto al 112 e ha descritto ai carabinieri i tre e la loro automobile.

Sono partite le ricerche, il gruppetto è stato intercettato poco dopo nei pressi del casello autostradale dai carabinieri e dai poliziotti del commissariato locale. Intervento delicatissimo, con la massima cautela nei confronti dei tre che, secondo le testimonianze, avevano due pistole. I ragazzi sono stati bloccati dopo una colluttazione e, una volta immobilizzati, sono stati controllati. E sono saltate fuori le armi che, per quanto simili a quelle vere seppur più piccole, si sono rivelate essere soltanto degli accendini, acquistabili anche su Internet per qualche decina di euro.