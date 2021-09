La pista ciclabile di Napoli è spaccata in due, perché i ciclisti devono rischiare la vita? La pista ciclabile è chiusa da alcuni giorni nel tratto della Galleria Quattro Giornate (quella che collega Mergellina e Fuorigrotta). Secondo il racconto del nostro lettore non ci sono né lavori in corso né cartelli che motivino la chiusura. La pista ciclabile è stata una delle “rivoluzioni” dell’amministrazione De Magistris. Ma, stando alla lettera, le delusioni sono ancora tante.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da un lettore-ciclista, una lettera-appello che chiede all'Amministrazione comunale maggior attenzione alle condizioni della pista ciclabile, attualmente fonte di rischi enormi per coloro che hanno optato per la due ruote ecologica.

sono uno dei tanti cittadini che sono stati profondamente colpiti (e poi delusi, purtroppo) dalla "rivoluzione green" della nostra città. Qualche anno fa decisi di abbandonare l'auto per gli spostamenti in città, preferendo un mezzo di trasporto più ecologico ed economico: la bici elettrica. Ero convinto che la pista ciclabile di Napoli potesse, finalmente, restituire una dignità più europea alla nostra città. Ma mi sbagliavo. Negli ultimi giorni l'ultima ed ennesima beffa per i ciclisti: il tratto che collega i quartieri Mergellina e Fuorigrotta, di fatto, non esiste più.

Mi spiego: la corsia riservata ai ciclisti all'interno della galleria Quattro Giornate (quella che per intenderci inizia in piazza Piedigrotta) è chiusa da diversi giorni. Apparentemente senza alcun motivo. Due enormi transenne impediscono ai ciclisti di viaggiare in sicurezza, distanti alcuni metri da auto, scooter, tir ed autobus.

Ad oggi, quindi, i ciclisti napoletani non possono spostarsi in sicurezza tra due zone cosi importanti per la città. Se decidono di farlo, lo fanno a rischio della propria vita, considerando che devono percorrere la galleria fuori dalla pista ciclabile, condividendo la strada con mezzi che sfrecciano ad alta velocità. Allego due foto che dimostrano la chiusura su entrambi i lati della pista ciclabile. Non so perché è chiusa, qualcuno dice per lavori ma non ho mai visto né operai né cartelli che spieghino la natura dei lavori.

Mi appello a voi per chiedere al Comune di Napoli (considerando che siamo sotto elezioni) se intende riaprire quel tratto di pista ciclabile cosi importante per la città