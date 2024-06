video suggerito

Piscina della Mostra d’Oltremare: tariffe, orari e contatti della struttura Riaperta al pubblico la piscina della Mostra d’Oltremare: 50 metri per 6 di profondità, aperta dalle 9.30 del mattino alle 19 di sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Riapre al pubblico la piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli, quartiere Fuorigrotta. La piscina, 50 metri per 6 di profondità, con solarium e bar, garantisce l’accesso alle persone con disabilità grazie agli ascensori e ai percorsi dedicati. Sarà aperta dalle ore 9.30 del mattino alle 19 di sera. «La Mostra d’Oltremare è sempre aperta alla città e anche quest'anno siamo entusiasti di poter accogliere quotidianamente circa 500 persone nella nostra piscina», dichiara il presidente della Mostra d'Oltremare, Remo Minopoli. «Siamo certi – aggiunge – che i cittadini sapranno cogliere questa meravigliosa opportunità per rilassarsi e praticare sport vicino a casa».

Per la consigliera delegata della Mostra d'Oltremare Maria Caputo, «mettersi a disposizione dei cittadini e rendere la Mostra un luogo di aggregazione e di inclusione significa rispettare la nostra mission. Come l’anno scorso, anche quest’anno, siamo certi che ci sarà una grande affluenza per tutta l’estate. Una bella opportunità soprattutto per chi non riuscirà a partire per le vacanze».

Tariffe Piscina 2024 – Wedo Wellness d'Oltremare

Abbonamenti (validi nei giorni feriali)

– 5 Ingressi

– Intero: €60

– Ridotto: €45

– 10 Ingressi

– Intero: €100

– Ridotto: €80

– 20 Ingressi

– Intero: €180

– Ridotto: €140

Ingressi giornalieri (giorni feriali)

– Giornata intera(fascia oraria 10:00 – 18:00)

– Intero: €13

– Ridotto: €10

– Metà giornata (fascia oraria 10:00-14:00 / 14:30-18:00)

– Intero: €10

– Ridotto: €8

Ingressi Sabato – Domenica – Festivi

– Giornata intera (fascia oraria 10:00 – 18:00)

– Intero: €18

– Ridotto: €13

– Metà giornata (fascia oraria 10:00-14:00 / 14:30-18:00)

– Intero: €13

– Ridotto: €10

Contattare Piscina Mostra d'Oltremare

Email: piscina@mostradoltremare.it

Telefono: 0817258075