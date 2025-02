video suggerito

Pino Daniele, una mostra a Palazzo Reale di Napoli a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla morte Dal 20 marzo al 6 luglio, Palazzo Reale di Napoli ospiterà “Pino Daniele. Spiritual”, mostra dedicata al cantautore napoletano nel 70esimo anniversario dalla sua nascita e a 10 anni dalla morte. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati già 10 anni dalla tragica e improvvisa morte di Pino Daniele, l'indimenticato cantautore napoletano del quale, in questo 2025, ricorre anche il 70esimo anniversario della nascita. Per festeggiare queste due ricorrenze, dal 20 marzo fino al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà "Pino Daniele. Spiritual", mostra dedicata, appunto, al cantante e musicista partenopeo; la mostra sarà allestita nella Sala Plebiscito e nella Sala Belvedere. La mostra racconterà la carriera, la vita e tutto il mondo di Pino Daniele attraverso installazioni scenografiche, materiale audiovisivo sia pubblico che privato, documenti inediti, oggetti personali e strumenti musicali che hanno accompagnato l'arista napoletano.

La mostra sarà suddivisa in due parti e in nove aree tematiche. La prima parte della mostra ripercorrerà la vita e la carriera di Pino Daniele dal 1955 al 1977, anno di pubblicazione di Terra Mia, suo album d'esordio. Questa parte della mostra sarà impreziosita dalla ricostruzione scenografica della sala prove utilizzata da Pino Daniele (la cosiddetta "Grotta" di tufo) e di un tipico locale di musica live della Napoli degli anni Settanta, luoghi che faranno immergere il visitatore nel contesto storico in cui il cantautore si muoveva in quegli anni.

La seconda parte della mostra, invece, si concentrerà sulla vita e sulla carriera di Pino Daniele dal 1977 al 2014, con un focus sulla produzione musicale, sugli incontri e le collaborazione dell'artista.