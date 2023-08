Pietro, poliziotto in pensione, compie 100 anni e chiede di visitare la Questura di Caserta Pietro Marotta ha chiesto, come regalo per i suoi 100 anni, di andare nella Questura di Caserta: ricevuto a Palazzo Acquaviva dal questore Andrea Grassi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pietro Marotta ricevuto in Questura a Caserta. Foto / Questura di Caserta

Ha compiuto cento anni e, come regalo, ha chiesto di poter visitare la Questura di Caserta dove aveva lavorato: e il suo desiderio è stato esaudito. E così Pietro Marotta, poliziotto in pensione dal 1984, è stato ricevuto a Palazzo Acquaviva dal neo questore Andrea Grassi, ricevendo anche il saluto (e gli auguri) di tutti i presenti, assieme ad una targa commemorativa.

"A Pietro, nostro secolare poliziotto, nostro esempio di vita e di sacrificio per la Polizia di Stato", si legge sulla targa, che gli è stata consegnata direttamente dal neo questore Andrea Grassi, alla presenza di funzionari e colleghi della questura casertana. Il regalo più atteso è stato possibile grazie al figlio di Pietro Marotta, oggi sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, che ha organizzato il tutto. Durante la piccola cerimonia, ovvero uno scambio di saluti con funzionari e poliziotti a Palazzo Acquaviva, il centenario poliziotto in pensione ha anche raccontato i suoi anni dedicati alla divisa da Polizia di Stato. Arruolatosi nel 1948 all'età di 25 anni, è stato in forza prima al Reparto Mobile (reparto istituito nel corpo di polizia appena due anni prima dal Ministro dell'Interno Giuseppe Romita, ndr) di Milano e poi nella Questura meneghina stessa, dove è rimasto fino al 1974, anno in cui venne trasferito alla Questura di Caserta. Nel 1981 è quindi passato al commissariato di Pubblica Sicurezza di San Carlo Arena-Napoli, dove è rimasto fino al 1984, anno in cui è andato in pensione, all'età di 61 anni.