Pierpaolo Barbato, morto a 28 anni dopo essere stato dimesso dall’ospedale, sconcerto e rabbia a Salerno

Pierpaolo Barbato, 28 anni, gestore di un albergo a Salerno insieme al fratello, è morto poche ore dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell'ospedale ‘Ruggi D'Aragona' del capoluogo salernitano ed essere stato dimesso; sulle circostanze del suo arrivo al nosocomio, sul malore che ha accusato e sulle cause di una morte così giovane la famiglia intende fare chiarezza: per questo motivo ha sporto denuncia alle autorità ed ha chiesto di disporre l'autopsia per accertare le cause del decesso..

Barbato, figlio dell’ex presidente della società ‘Salerno Sistemi', Pellegrino Barbato, era un ragazzo stimato e conosciuto in città; apprendere della sua scomparsa improvvisa è stata ovviamente uno choc per molte persone. Fra i messaggi particolarmente struggente e doloroso è quello di Federica, la fidanzata del ventottenne salernitano: