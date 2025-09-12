Picchiato alla Festa dei Gigli di Villaricca: è stata un’aggressione a sfondo razziale. Tre denunciati

Devono rispondere di aggressione e lesioni a sfondo razziale i presunti responsabili del pestaggio ai danni di un ragazzo di 18 anni originario della Malesia, andata in scena lo scorso 9 settembre durante la Festa dei Gigli di Villaricca, nella provincia di Napoli. Le indagini, affidate ai carabinieri della stazione di Villaricca, si sono avvalse delle tecniche tradizionali e della visione delle immagini di videosorveglianza della zona e hanno permesso di individuare i presunti autori dell'aggressione a sfondo razziale: si tratta di un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, e di due donne di 31 anni, anche loro del posto, incensurate; i tre sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Il pestaggio durante l'evento della Ballata del Giglio

E così un momento di festa, molto sentita dalla comunità, come quella per i Gigli, è stato macchiato dalla violenza. L'aggressione ai danni del 18enne malese si è verificata nella serata del 9 settembre, mentre tra le strade del centro di Villaricca si stava svolgendo la cosiddetta Ballata del Giglio. Il 18enne, dopo il pestaggio, è stato soccorso e trasportato al più vicino ospedale, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 7 giorni.