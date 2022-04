Picchiano e spaccano la faccia ad un ragazzo davanti al locale di Coroglio: ricoverato in ospedale Giovane aggredito dal branco davanti ad una delle discoteche di Bagnoli. Il ragazzo è finito all’ospedale San Paolo con un trauma cranico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggredito dal branco che gli spacca la faccia davanti a una delle discoteche di Coroglio. Un ragazzo di 24 anni è finito all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, stanotte, con un trauma cranico. Il giovane si è presentato presso il Pronto soccorso del nosocomio partenopeo con il volto tumefatto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato pestato da alcuni ragazzi davanti ad un locale in Via Coroglio. Non sono chiare le motivazioni. Il 24enne è tuttora ricoverato, in osservazione per un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire precisamente quanto accaduto.