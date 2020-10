Era entrato in casa di un'anziana signora di 81 anni, picchiandola per derubarla di oggetti di scarso valore. Poi ha tentato di scappare, ma è incappato in alcuni passanti in strada, che hanno provato a linciarlo. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per il topo d'appartamento, che ha rischiato conseguenze ben peggiori che l'arresto stesso. Alcuni passanti hanno anche ripreso alcuni momenti in cui l'uomo, già finito al suolo, continuava ad essere pestato dai passanti, alcuni dei quali vicini della donna.

La vicenda è accaduta su via Napoli, a Villaricca, comune dell'hinterland napoletano. L'uomo, risultato poi essere un trentenne del posto già noto alle forze dell'ordine, si era introdotto in casa della donna con la forza: dopo aver suonato il campanello, ha chiesto di entrare ma, al rifiuto della donna, ha letteralmente sfondato la porta, travolgendola. L'uomo l'ha poi anche colpita, facendola finire a terra ferita: la donna, 81 anni, ha iniziato ad urlare, allarmando i vicini che hanno chiamato i carabinieri. L'uomo ha così cercato di arraffare il possibile, tra cui un marsupio con della bigiotteria di scarso valore, provando a fuggire. Ma in strada c'erano già alcuni dei vicini che, sentite le grida della donna, dopo aver chiamato i carabinieri erano scesi anche in strada. E in un attimo, dopo aver capito cosa fosse successo, si sono scagliati contro l'uomo. Solo l'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio al malvivente, che ha rischiato il linciaggio. Sul posto anche i sanitari del 118 per soccorrere sia la vittima della rapina in casa sia lo stesso malvivente. La donna ha riportato ferite considerate guaribili in 12 giorni, mentre l'uomo ferite di poco conto: si trova ora in carcere in attesa di giudizio: rischia da cinque a dieci anni di reclusione con una multa fino a 2.500 euro per il reato di rapina in abitazione. Trattandosi invece di lesioni giudicate guaribili in meno di venti giorni, non è scatta l'automatica accusa di lesioni personali: al di sotto dei 20 giorni, infatti, tale reato si configura solo nel caso la vittima presenti querela volontariamente.