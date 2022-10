Picchia un passante e morde i poliziotti, fermato con lo spray al peperoncino a Chiaia Un 30enne nigeriano ha aggredito senza motivo un passante e poi i poliziotti a Chiaia, Napoli centro; è stato fermato con lo spray al peperoncino.

A cura di Nico Falco

Ha dapprima aggredito un passante tra le strade di Chiaia, nel centro di Napoli, a quanto pare senza alcun motivo, poi si è scagliato anche contro i poliziotti, sferrando calci e prendendoli a morsi. Alla fine, dopo una colluttazione, per immobilizzarlo gli agenti hanno dovuto usare lo spray in peperoncino. In manette, accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, un 30enne nigeriano irregolare sul suolo italiano e con precedenti di polizia.

I poliziotti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti questa mattina, 29 ottobre, in via Michelangelo Schipa, inviati dalla centrale operativa del 113 a seguito di una segnalazione di aggressione: arrivati sul posto, sono stati avvicinati da un passante che ha raccontato di essere stato colpito senza motivo da un giovane che si trovava ancora nei paraggi. Gli agenti hanno individuato l'uomo, successivamente identificato come M. O., ma quando si sono avvicinati per il controllo sono stati anche loro aggrediti.

Il 30enne alla vista dei poliziotti ha dato in escandescenze e li ha aggrediti a pugni; ne è nata una colluttazione durante la quale l'uomo, per divincolarsi dalla presa, ha anche preso a morsi i poliziotti. È stato immobilizzato soltanto quando gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione. Il giovane è stato anche denunciato per percosse, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e appropriazione di cose smarrite perché, nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una patente e un codice fiscale risultati smarriti rispettivamente nel 1992 e lo scorso settembre.