video suggerito

Picchia l’amico e lo obbliga a dargli soldi ogni settimana, poi lo accoltella quando si rifiuta Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto di un 38enne di Santa Maria Capua Vetere. A luglio avrebbe accoltellato l’amico che non voleva più dargli soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Picchia l'amico di comitiva continuamente per obbligarlo a dargli dei soldi ogni settimana. Quando questi alla fine rifiuta di sottostare, lo accoltella, con un fendente che per poco non colpisce l'arteria femorale. Nei guai un uomo di 38 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato, con l'accusa di aver accoltellato nel luglio scorso in piazza Adriano, nei pressi dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria, un coetaneo che faceva peraltro parte dello stesso gruppo di amici.

Le indagini: delitto consumato nella comitiva di amici

Le indagini sono state effettuate dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un delitto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che si sarebbe consumato nella stessa comitiva di amici. Per mesi, secondo le indagini, la vittima sarebbe stata costretta a pagare una quota settimanale di denaro. Il 38enne avrebbe per mesi chiesto soldi al coetaneo minacciando di malmenarlo in caso di non ottemperanza alla richiesta.

Picchiato e minacciato per i soldi

La vittima consegnava i soldi. Quando non lo ha fatto o ha ritardato il pagamento, come hanno accertato i poliziotti, è stata malmenata con pugni e calci, che hanno provocato lividi e contusioni, o è stata costretta a cedere al 38enne, in diverse occasioni, altri beni, come biciclette, poi rivendute per profitto.

Una storia andata avanti a lungo, fino a quando la vittima si è ribellata al suo aguzzino. L'amico si è rifiutato di proseguire i pagamenti settimanali. A quel punto, il 38enne ha estratto un coltello e l'ha pugnalato con un coltellino che è arrivato a poca distanza dall'arteria femorale. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, con numerosi giorni di prognosi.