Picchia la moglie davanti alle figlie: lei scappa in strada e viene inseguita, arrestato Ha picchiato la moglie davanti alle figlie minori, poi l’ha inseguita in strada dove un passante, assistendo alla scena, ha chiamato i carabinieri: arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha aggredito la moglie davanti alle figlie piccole, prendendola a schiaffi e pugni: la donna è scappata dai vicini, ma è stata inseguita in strada dove un passante, assistendo alla scena ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti ed hanno arrestato l'uomo. La vicenda è avvenuta a Mondragone, in provincia di Caserta. L'uomo si trova ora presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e rapina: quest'ultimo capo di accusa è dovuto al fatto che l'uomo avesse preso forzatamente il telefono della donna.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, sabato 25 maggio quando attorno alle 20.30 alla Centrale Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone è arrivata una richiesta di aiuto da parte di un anziano che, con voce tremolante, ha avvertito i carabinieri che una donna su via Como stava scappando dalla furia di un uomo, che l'aveva presa anche a pugni e spintoni dal marito, il tutto davanti alle due figlie minori della coppia. I militari dell'Arma sono così accorsi sul posto ed hanno trovato la donna una 32enne, stremata per le botte subite e piena di ecchimosi, tanto che per sfuggire all'uomo e temendo per le figlie piccole era scappata dai vicini cercando scampo. Il marito, 40enne e già noto alle forze dell'ordine, si era intanto chiuso in casa dopo averle sottratto con violenza il cellulare. L'uomo è stato così tratto in arresto e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria di maltrattamenti contro familiari conviventi e di rapina nei confronti della moglie.