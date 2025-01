video suggerito

Picchia la moglie davanti ai figli piccoli, poi scappa all’arrivo dei carabinieri Un 45enne casertano arrestato dai carabinieri: rintracciato dai carabinieri dopo essere scappato, aveva picchiato la moglie davanti ai figli piccoli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha picchiato la moglie davanti ai figli piccoli, poi è scappato all'arrivo dei carabinieri: ma non è bastato, perché i militari dell'Arma lo hanno rintracciato e lo hanno arrestato, portandolo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è ora detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tutto è iniziato la scorsa sera a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove una donna di 40 anni, al termine di una lite per futili motivi, è stata violentemente picchiata dal marito di 45anni, davanti ai figli di 3, 12 e 13 anni. La donna è riuscita però a chiamare i carabinieri, che sono accorsi sul posto poco dopo: l'uomo, però, era scappato prima che arrivassero i militari dell'Arma che invece, giunti sul posto, hanno trovato la donna che stringeva tra le braccia la figlia di tre anni, in evidente stato di agitazione, e raccontando l'aggressione subita.

Pugni al volto, schiaffi, capelli tirati: un brutale pestaggio, scaturito per futili motivi: comportamenti che, ha spiegato la donna, si sarebbero verificati anche in altre occasioni ma che non aveva mai denunciato alle forze dell'ordine. Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo, che aveva trovato rifugio presso l'abitazione della sorella: una volta raggiunto, è stato arrestato e portato in attesa di giudizio presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.