Picchia la moglie dalla quale si stava separando: arrestato 33enne a Quarto nel Napoletano Avrebbe picchiato e minacciato la propria moglie, dalla quale si stava separando: arrestato un 33enne a Quarto Flegreo, nel Napoletano.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, per maltrattamenti commessi ai danni della moglie, dalla quale è in fase di separazione. L'uomo si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale, dopo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei suoi confronti.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si stava separando dalla moglie, ma questo non gli ha impedito di picchiarla più volte e minacciarla continuamente: al punto che la donna, esasperata, lo ha denunciato ai militari dell'Arma, che hanno subito aperto le indagini nei confronti dell'uomo, che hanno portato quest'oggi ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che lo ha iscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti commessi ai danni della propria moglie. L'uomo, arrestato questa mattina dai carabinieri della tenenza di Quarto Flegreo, è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.