Picchia la moglie con un bastone da passeggio: 37enne arrestato in Cilento

Immagine di repertorio

Episodio di violenza sulle donne in Cilento, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver picchiato sua moglie. La vicenda arriva da Agropoli, nella provincia di Salerno, dove, lo scorso 4 ottobre – ma la notizia è stata resa nota soltanto adesso – il 37enne ha afferrato un bastone da passeggio e ha aggredito sua moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agropoli, che hanno arrestato il 37enne: l'uomo, che deve rispondere di maltrattamenti e lesioni personali, è stato portato in carcere, in attesa della convalida dell'arresto da parte del gip del Tribunale di Vallo della Lucania.

A Salerno, invece, un uomo è stato portato in caserma dalle forze dell'ordine dopo che, per motivi che sono ancora in fase di accertamento, si è lanciato con l'auto contro un ristorante, sfondando il muro dell'attività commerciale e piombando in sala. L'episodio di è verificato ieri, domenica 5 ottobre, nel quartiere Fuorni: l'uomo, alla guida della Smart, ha sfondato il muro del ristorante; da quanto si apprende, già da alcuni minuti stava cercando di entrare nel ristorante. L'incidente ha provocato il ferimento di una donna, che è stata trasportata in ospedale.