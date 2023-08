Picchia la ex perché vuole portarle via i due figli piccoli: 38enne arrestato in Irpinia L’uomo ha messo in pratica reiterati atteggiamenti di vessazione fisica e psicologia ai danni della ex al fine di sottrarle i due figli minorenni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha picchiato l'ex compagna, vessandola anche psicologicamente, per lungo tempo: per questo ad Atripalda, nella provincia di Avellino, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri nella giornata di ieri, martedì 22 agosto. Stando a quanto emerso dalle indagini, il 38enne ha posto in essere nei confronti della ex reiterate condotte minacciose, intimidatorie e violenti aggressioni sia fisiche che psicologiche: i comportamenti sarebbero stati finalizzati, come appurato dagli inquirenti, a sottrarre alla donna i due figli minorenni senza alcun permesso.

Per questo motivo, alla luce di quanto emerso dalle indagini, i carabinieri della stazione di Atripalda hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del 38enne dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica: l'uomo, come disposto dal giudice nell'ordinanza di custodia cautelare, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.