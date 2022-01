Picchia la compagna incinta all’ottavo mese: arrestato un 31enne nel Salernitano È accaduto a Montecorvino Pugliano: la donna, all’ottavo mese di gravidanza, è riuscita a scappare e a rifugiarsi nel bagno di una pizzeria.

A cura di Valerio Papadia

Non si è lasciato fermare dalla gravidanza avanzata della compagna, incinta ormai all'ottavo mese, e l'ha picchiata: a Montecorvino Pugliano, nella provincia di Salerno, un uomo di 31 anni – che si trovava già in regime di semilibertà – è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per motivi non ancora chiari, il 31enne ha cominciato a picchiare la compagna, come detto all'ottavo mese di gravidanza, all'interno del loro appartamento: nonostante le percosse, che le hanno provocato un occhio nero, la donna è riuscita a scappare e si è rifugiata nel bagno di una pizzeria, non lontano da casa.

Il 31enne, però, l'ha inseguita e, incurante della presenza dei clienti all'interno del locale, ha continuato a minacciare la compagna, rivolgendo insulti e minacce anche ai presenti, che si sono subito schierati in difesa della donna. Soltanto l'intervento dei carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati, ha riportato la calma all'interno della pizzeria: i militari dell'Arma, nonostante la donna non abbia denunciato le percosse, hanno comunque riferito l'accaduto al giudice di sorveglianza, che ha revocato il regime di semilibertà al 31enne e ne ha disposto al custodia in carcere.

Come detto, l'uomo si trovava in semilibertà dal momento che era già stato condannato, in via definitiva, per maltrattamenti: ciononostante, la donna aveva deciso di portare avanti la relazione, fino a questo nuovo episodio.