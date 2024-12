video suggerito

Picchia la compagna e la suocera, arrestato un 27enne marittimo a Torre del Greco Un marittimo di 27 anni ha picchiato moglie e suocera: solo l'ultimo di una serie di comportamenti violenti che la donna ha denunciato dopo l'ennesimo pestaggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per maltrattamenti in famiglia: il 27enne infatti poco prima aveva picchiato la sua compagna e la madre di lei, con quest'ultima che era riuscita anche a registrare un video delle violenze. Solo pochi secondi, ma sono bastati per essere acquisiti dai carabinieri in fase di denuncia. Le donne hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni, ma da quanto ricostruito non si tratterebbe del primo episodio di violenza da parte dell'uomo.

Tutto è avvenuto la scorsa sera, quando l'uomo è rientrato dal suo lavoro come marittimo e, senza neanche disfare le valigie, ha avuto una forte discussione con la compagna, con la quale tre anni fa ha avuto un bambino e con i quali vive a casa della suocera: la colpisce, la butta a terra, le tira i capelli. La suocera, terrorizzata, riesce a filmare qualche secondo prima di essere colpita anche lei, alla pancia, tanto forte da svenire. Ma qualcuno, sentendo le urla, aveva già chiamato il 112 e pochi istanti dopo arrivano i carabinieri che lo arrestano.

Le donne hanno poi svelato che già dopo la convivenza l'uomo avesse avuto comportamenti violenti, oltre ad imporre alla donna di non incontrare amiche e isolarsi. Inoltre, in occasioni precedenti, l'avrebbe picchiata anche con una sedia e con un casco da motociclista, facendole saltare un dente. E talvolta anche davanti al piccolo nato appena tre anni fa. Durante la denuncia, i carabinieri hanno anche acquisito il video, di pochi secondi, girato dalla madre della compagna durante l'ultimo episodio di violenza domestica.