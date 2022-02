Picchia la compagna e la minaccia col ferro da stiro a San Valentino, arrestato commerciante a Napoli Un 32enne ha aggredito la compagna a Napoli nel giorno di San Valentino, minacciandola con un ferro da stiro e delle forbici; è stato arrestato per maltrattamenti.

A cura di Nico Falco

Un commerciante di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia: ha aggredito la compagna, l'ha minacciata con un ferro da stiro bollente, l'ha trascinata per le scale e le ha puntato un paio di forbici contro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, nella centralissima via Toledo, la strada dello shopping per eccellenza di Napoli.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, in servizio di routine per il controllo del territorio, hanno raggiunto via Toledo indirizzati dalla centrale operativa, in seguito ad una chiamata per una lite familiare in corso. Una volta sul posto sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno. L'uomo, ha spiegato agli agenti, l'aveva aggredita mentre si trovavano all'interno del loro appartamento, che si trova a pochi passi, e l'aveva minacciata con un ferro da stiro bollente; poi l'aveva trascinata per le scale fino al piano inferiore, dove c'è una attività commerciale gestita dal 32enne, e l'aveva presa a schiaffi e minacciata con un paio di forbici.

Gli agenti hanno identificato l'uomo e hanno visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza del negozio; nei filmati hanno trovato il riscontro alle parole della donna. Per il 32enne sono scattate le manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima ha poi raccontato che quella non era stata la prima aggressione e che già in precedenti occasioni era stata picchiata dal compagno, ma in passato non si era mai rivolta alle forze dell'ordine per denunciare o chiedere aiuto.