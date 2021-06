Prima ha picchiato il parroco, provocandogli una ferita al labbro, e poi ha aggredito anche i carabinieri. Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20, a Bellizzi, nel Salernitano. I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 32 anni per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Dalla ricostruzione dei militari dell'Arma della Compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, da tempo vagava per le strade di Bellizzi in stato di agitazione psicofisica.

Il sospetto è che sia lui la persona che, nei giorni scorsi, ha aggredito passanti e vigili urbani, cui ha rubato anche l'auto di servizio. Nella serata di ieri, per motivi che dovranno essere chiariti dagli investigatori, l'uomo, in strada, ha preso di mira il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Bellizzi, causando al sacerdote una lesione al labbro. Un episodio avvenuto mentre erano in corso i preparativi della festa patronale e al quale hanno assistito diverse persone, tra cui il sindaco del Comune che ha allertato i carabinieri. I militari dell'Arma, poco dopo, hanno rintracciato il responsabile nel centro cittadino, sempre agitato, e con un cane pit-bull al guinzaglio che è rimasto tranquillo. Non il 32enne, che si è scagliato contro i carabinieri, provocando loro solo qualche graffi. Sono riusciti a bloccarlo, condurlo in caserma e arrestarlo. Ora, è in carcere a Salerno.