Picchia il dipendente di un albergo con una mazza, poi sfascia tutto: arrestato Un 21enne del Mali ha aggredito con una mazza un dipendente alberghiero, poi ha sfasciato la stanza. Infine, ha iniziato a inveire anche contro i poliziotti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha aggredito con una mazza il dipendente di una struttura alberghiera, poi ha sfasciato tutto: non si è fermato neanche all'arrivo dei poliziotti, contro i quali ha inveito fin quando non è stato arrestato dopo una breve colluttazione. Tutto è avvenuto questa mattina nel vico Duchesca di Napoli, in pieno Centro Storico partenopeo quando alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di un'aggressione in corso all'interno della struttura. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato si sono così recati subito sul posto trovando una persona che era in evidente stato di agitazione e, appena viste le divise, ha iniziato ad inveire contro di loro.

L'uomo, poco prima, aveva aggredito con una mazza un dipendente della struttura ricettiva, ferendolo alla testa e ad un braccio, per poi iniziare a sfasciare i mobili e il box doccia di una camera. Alla vista degli agenti ha così iniziato ad inveire e solo dopo una breve colluttazione è stato bloccato ed arrestato. Dai controlli, è emerso che si trattasse di un 21enne originario del Mali, con precedenti di polizia: l'uomo è stato così arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per danneggiamento. Ignoti i motivi del gesto: all'arrivo, il 21enne era ancora visibilmente agitato e solo a fatica gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo ed arrestarlo subito dopo.