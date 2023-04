Picchia i parenti dell’ex e incendia le loro auto per costringerla a tornare insieme: tre arresti nel Casertano Tre uomini sono stati arrestati nella provincia di Caserta dai carabinieri: le accuse sono di atti persecutori, incendio e lesioni aggravate in concorso.

A cura di Valerio Papadia

Perseguitava l'ex compagna e i suoi famigliari dopo la fine della loro relazione: l'uomo e altri due complici sono stati arrestati nella provincia di Caserta nella giornata di ieri, mercoledì 12 aprile, dai carabinieri di Mondragone, in collaborazione con quelli di Brescia: come disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, i tre sono finiti in carcere con le accuse di atti persecutori, incendio e lesioni personali aggravate.

L'uomo ha perseguitato la ex per 4 mesi

L'articolata attività investigativa dei militari dell'Arma ha permesso di rivelare che l'uomo, in concorso con i due complici, ha perseguitato l'ex compagna tra il febbraio e il maggio del 2022. Tra gli episodi più violenti e significativi – commessi per la maggior parte a Castel Volturno, nel Casertano – i carabinieri hanno scoperto che due degli indagati hanno dato fuoco all'automobile utilizzata da uno dei familiari della donna perseguitata. Inoltre, tutti e tre hanno partecipato al pestaggio di una parente della donna, soltanto perché questa le aveva fornito temporanea ospitalità.

In virtù delle perdurate minacce e condotte violente, nella donna si è generata una costante sensazione di ansia e paura per la sua incolumità e per quella dei suoi cari, che l'ha costretta anche a modificare le sue abitudini quotidiane, che l'hanno spinta a denunciare i comportamenti dell'ex compagno.