Picchia ex moglie e figlio con una sedia di legno: allontanato dalla casa familiare Un 68enne di Arpaia (Benevento), accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall’abitazione; la misura eseguita dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Non potrà tornare nella casa familiare, né avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dal figlio, un 68enne di Arpaia, in provincia di Benevento, destinatario di misura cautelare per maltrattamenti: l'uomo avrebbe per anni vessato i due, con violenze verbali e fisiche. Il provvedimento arriva al termine delle indagini svolte dai carabinieri della stazione locale, che hanno portato alla ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dalla ex moglie e dal figlio del 68enne, finiti in ospedale in seguito all'aggressione. I fatti risalgono al 20 gennaio scorso quando i due, che vivono ancora entrambi nella stessa abitazione dell'uomo, sarebbero stati colpiti con una sedia di legno ed erano dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Ascoltati dai militari, avevano raccontato che quell'episodio non era stato l'unico e che, anzi, era praticamente parte della quotidianità: l'uomo, hanno riferito in sede di denuncia, quasi ogni giorno li aggrediva lanciando loro contro degli oggetti e schiaffeggiava e strattonava la donna.

Le dichiarazioni delle due vittime, si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro, "venivano riscontrate dai referti medici acquisiti, nonché da altre annotazioni di servizio circa interventi della polizia giudiziaria sollecitati presso il nucleo familiare e dalle dichiarazioni di una amica della donna, da cui emergeva conferma delle condotte aggressive dell'uomo culminate nell'ultima violenta aggressione".