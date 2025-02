video suggerito

Picchia e minaccia la ex fidanzata incinta. Ventenne arrestato dopo l'ennesima violenza Un ventenne di Gragnano (Napoli) è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere: avrebbe vessato per un anno la ex fidanzata.

A cura di Nico Falco

La perseguitava da un anno, minacciandola e aggredendola, e non si era fermato nemmeno quando la loro relazione si era interrotta e nonostante la gravidanza in corso; fino all'ennesimo episodio, che ha portato alle manette: a finire nel carcere di Poggioreale un ventenne di Gragnano, in provincia di Napoli, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre annunziata su richiesta della Procura locale; il giovane è stato arrestato nella giornata di ieri, 14 febbraio, San Valentino.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia sporta ai carabinieri dalla vittima, una giovane della zona. La ragazza ha raccontato di essere vessata dall'ex fidanzato, specificando che le aggressioni erano partite dal febbraio 2024, quando tra loro c'era ancora una relazione, ed erano andate avanti nonostante lei lo avesse allontanato, creando un clima di terrore che ormai la accompagnava ogni giorni; il ventenne, ha raccontato la vittima, sarebbe arrivato a minacciarla con un'arma da fuoco e con un coltello e non si sarebbe fatto scrupolo di picchiarla benché fosse incinta.

L'attività investigativa ha confermato il quadro di violenze, riscontri al racconto della ragazza sono arrivati anche dalle testimonianze di diverse persone che erano a conoscenza della situazione, dall'analisi del telefono e dei profili social della vittima; gli elementi raccolti hanno quindi portato all'ordinanza di custodia cautelare. Il ventenne, gravemente indiziato di atti persecutori, è stato accompagnato in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.