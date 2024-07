Piazza Dante, i fuochi d’artificio illegali incendiano l’antica palma e un gazebo Piazza Dante, i fuochi d’artificio illegali causano danni. Borrelli: “Zona senza controllo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

In piazza Dante a Napoli, l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio, usati in modo illegale e senza criterio, ha innescato l’incendio di una palma e della tenda di un esercizio commerciale. Forti i rischi per i pedoni in piazza e la viabilità in via Toledo, ancora molto trafficata come appare dalle immagini.

Il video girato da residenti inorriditi è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che da tempo denuncia il degrado della Piazza e la mancanza di regole; sono continue le segnalazioni di scorribande di scooter che zigzagano anche tra i tavolini dei bar e tra i pedoni. Dice Borrelli:

Piazza Dante è diventata da troppo tempo terra di nessuno, dove gli incivili e i delinquenti della strada la fanno da padrone. Il sabato sera l’area pedonale si trasforma a tutti gli effetti in un autodromo, nell’indifferenza generale e senza che nessuno intervenga. L’incendio provocato dai fuochi d’artificio, la scorsa notte, è la prova della necessità di un intervento fermo e deciso contro questi barbari e solo con un presidio fisso delle forze dell’ordine è possibile raggiungere questo obiettivo.