Pianura, una bomba sfonda cancello del palazzo. Lì ci abita un nipote del boss Lago Esplosione nella notte a Pianura, divelto l’ingresso di un palazzo: in zona vive un nipote del defunto boss Pietro Lago. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I danni al palazzo di Pianura

Violenta esplosione nella notte tra domenica e lunedì 25 novembre a Pianura, quartiere della periferia Occidentale di Napoli: divelto l'ingresso di uno stabile. Il boato è stato avvertito distintamente in diverse zone del popoloso quartiere. Non ci sono feriti, ma molti hanno segnalato l'esplosione. L'edificio si trova non distante dalla stazione "La Trencia" della Circumflegrea e nella zona ci abita un nipote del defunto boss Pietro Lago, detto ‘o ciore ("il fiore", in napoletano, ndr.), morto il 25 ottobre 2014 in ospedale a Reggio Emilia: era detenuto nel carcere di Parma per una condanna all'ergastolo in regime di 41 bis in via definitiva per l'omicidio di Giustino Perna, avvenuto il 30 aprile del 1999 a Napoli.

La foto dell'ingresso divelto dell'esplosione. Foto / Gruppo Facebook "Pianura e Dintorni"

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: non ci sono feriti, ma sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per gli accertamenti sulla stabilità dell'edificio dopo l'esplosione, che ha letteralmente sventrato l'ingresso del palazzo. Non risulterebbero danni strutturali, ma i controlli sono ancora in corso. Da stamattina, inoltre, un elicottero della polizia sta "monitorando" dall'alto la zona. Lo scorso anno proprio il nipote del boss Lago fu preso di mira durante una sparatoria a Pianura nella quale rimase ferito.